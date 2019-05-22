Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала бэкстейдж событий 20 мая, когда состоялась его инаугурация.

Видео опубликовано на Youtube-канале "Зе!Президент".

"Немножко закулисья с инаугурации Президента Владимира Зеленского", - указано в описании под видео. На видео есть кадры, как Зеленский выходит вместе с супругой из своего дома. Они держатся за руки, улыбаются и делают селфи с электоратом. На камеру Зеленский делится радостью о том, что для него главное "оставаться человеком", занимая ответственный пост президента. Зеленский добавил, что пока все правильно.

Также в Зе-команде вырезали некоторые части из первой речи главы государства, напомнив о том, что "каждый из нас - президент" и что "Европа начинается внутри каждого из нас".

Как сообщала "Страна", сразу после инаугурации Зеленский опубликовал фото с женой. Его супруга Елена Зеленская стала первой леди и сразу же завела Instagram.

Журналисты "Страны" выяснили в эксклюзивном интервью, что белого костюма, как у первой леди Елены Зеленской, больше ни у кого не будет.