Украинский спортсмен Василий Ломаченко вновь возглавил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) от The Ring.

В рейтинге Александр Усик занял в рейтинге пятое место.

Рейтинг P4P от The Ring:

Василий Ломаченко Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Наойя Инуэ Александр Усик Эррол Спенс Геннадий Головкин Франсиско Эстрада Майки Гарсия Донни Ньетес

Как сообщалось, украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл сразятся за пояс WBC, WBO и WBA в легком весе. Бой состоится в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в WBC официально назначили бой Ломаченко и Кэмпбелла за чемпионский титул.

Также мы писали, что боксер Усик в ярких лосинах опубликовал фото с Ломаченко и командой в Конча-Заспе.