Украинский спортсмен Василий Ломаченко вновь возглавил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) от The Ring.

В рейтинге Александр Усик занял в рейтинге пятое место.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Василий Ломаченко
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Сауль Альварес
  4. Наойя Инуэ
  5. Александр Усик
  6. Эррол Спенс
  7. Геннадий Головкин
  8. Франсиско Эстрада
  9. Майки Гарсия
  10. Донни Ньетес

Как сообщалось, украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл сразятся за пояс WBC, WBO и WBA в легком весе. Бой состоится в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в WBC официально назначили бой Ломаченко и Кэмпбелла за чемпионский титул.

Также мы писали, что боксер Усик в ярких лосинах опубликовал фото с Ломаченко и командой в Конча-Заспе.

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