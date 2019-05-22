Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира, Усик на пятом месте - The Ring
Украинский спортсмен Василий Ломаченко вновь возглавил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) от The Ring.
В рейтинге Александр Усик занял в рейтинге пятое место.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Василий Ломаченко
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Наойя Инуэ
- Александр Усик
- Эррол Спенс
- Геннадий Головкин
- Франсиско Эстрада
- Майки Гарсия
- Донни Ньетес
Как сообщалось, украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл сразятся за пояс WBC, WBO и WBA в легком весе. Бой состоится в Великобритании.
Ранее сообщалось, что в WBC официально назначили бой Ломаченко и Кэмпбелла за чемпионский титул.
Также мы писали, что боксер Усик в ярких лосинах опубликовал фото с Ломаченко и командой в Конча-Заспе.
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