В селе Гатное, которое находится в Киево-Святошинском районе Киеской области произошло ДТП на перекрестке с участием Volkswagen Touareg и Volkswagen Passat.

Авария произошла прямо на глазах у полицейских в желтых жилетах, которые остановили для освидетельствования фуру. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. Отметим, что после ДТП Touareg не затормозил и продолжал движение.

В самый последний момент правоохранитель смог отпрыгнуть в сторону вместе с нарушителем, которого он остановил ранее.

Напомним, Киев и область стали лидерами по числу ДТП в Украине.

Ранее в полиции рассказали, на какой трассе произошло больше всего ДТП в Украине.

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