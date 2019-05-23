Опубликовано видео ДТП под Киевом, которое произошло на глазах у полицейских
В селе Гатное, которое находится в Киево-Святошинском районе Киеской области произошло ДТП на перекрестке с участием Volkswagen Touareg и Volkswagen Passat.
Авария произошла прямо на глазах у полицейских в желтых жилетах, которые остановили для освидетельствования фуру. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Оба транспортных средства получили механические повреждения. Отметим, что после ДТП Touareg не затормозил и продолжал движение.
В самый последний момент правоохранитель смог отпрыгнуть в сторону вместе с нарушителем, которого он остановил ранее.
Напомним, Киев и область стали лидерами по числу ДТП в Украине.
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