В среду, 22 мая, на перекрестке в Крюковщине, что в Киево-Святошинском районе, произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Водитель грузовика пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. К счастью, ему удалось избежать самого страшного, однако самой аварии избежать не удалось", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что ДТП произошло, когда грузовик, проезжая перекресток, попытался избежать наезда на девочку, которая как раз переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате неудачного маневра водитель выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку, высаживавшую пассажиров на остановке.

Информации о возможных пострадавших на данное время нет.

Отметим, что ранее на этом же перекрестке в результате ДТП загорелся автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

Также мы писали, что в Украине решили ввести учет ДТП, а также анализировать их причины.

Как сообщала "Страна", в Украине отмечают рост числа ДТП и количества в них погибших.



