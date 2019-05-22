В среду, 22 мая, в Харькове состоялся самый принципиальный матч финальной части чемпионата Украины по футболу нынешнего сезона. "Шахтер" в Харькове, уже в ранге чемпиона, принял "Динамо".

Матч начался со взаимных атак. "Горняки" играли перед своими болельщиками, динамовцы - стремились доказать, что они также достойны чемпионства.

Счет открыли подопечные Александра Хацкевича. На 35-й минуте Фернандо в борьбе в своей штрафной нарушил против Цыганкова. Тот перед этим прорвался по правому флангу.

Арбитр свистнул и сам же Цыганков - спокойно и уверенно забил с точки - 1:0.

"Горняки" ринулись отыгрываться, особенно активным был левый фланг Матвиенко и вышедший в старте Кайоде. Но до перерыва ворота Бойко было не пробить.

Сравнять счет в матче сумел Тете. Он получил точный пас от всё того же очень активного Кайоде, затем ворвался в штрафную и на скорости пробил в левый от себя угол. Бильярдный по точности удар и счет сравнялся - 1:1.

В матче было и два удаления. И здесь счет был равным. Сперва у "Динамо" ушел отдыхать Шабанов после второй желтой, а затем аналогично у "Шахтера" - Хочолава.

И после финального свистка ФК "Шахтер" официально стал чемпионом и самым титулованным клубом страны! На счету "горняков" уже 34 трофея!

После матча на стадионе начинается церемония награждения и праздничный концерт. Прямая видеотрансляция - здесь!

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Как сообщала "Страна", в Киеве на "Олимпийском" и "Динамо" пройдет Мемориал Лобановского с участием молодежных сборных четырех стран. Уже опубликовано расписание игр. На новой форме Динамо сезона 2019/2020 будет автограф легендарного Валерия Лобановского.

Напомним, что Ринат Ахметов раскрыл секрет успеха "Шахтера".