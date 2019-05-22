Советник украинского президента Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что в данный момент ведутся переговоры и решаются различные формальности касательно его назначения на пост главы СНБО.

Об этом Данилюк сообщил в эфире телеканала NewsOne в среду вечером.

"Давайте дождемся самого указа. Сейчас хочу сказать, что действительно такие переговоры ведутся. Просто есть несколько формальностей, которые нужно уточнить", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, подготовлен ли указ о его назначении на пост секретаря СНБО.

По словам Данилюка, также обсуждается его видение работы СНБО. "Я вижу его немного шире, чем это было в последние годы", - сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас важно, чтобы СНБО играл роль центра стабильности.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Данилюк рассматривается на должность секретаря СНБО.

Также сообщалось, что экс-министр финансов Данилюк не подтвердил и не опроверг свое назначение главой МИД в случае победы Зеленского.