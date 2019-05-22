Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что после своего возвращения в Украину не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а поздравил его с победой на выборах по телефону.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Нет. А с какой стати? Я так понимаю, он (Зеленский) сейчас достаточно загружен", - сказал Коломойский, отвечая на вопрос о том, была ли его встреча с Зеленским после приезда в Украину.

Он отметил, что поздравил Зеленского по телефону и пожелал ему удачи на посту главы государства. Коломойский сказал, что инаугурацию Зеленского смотрел по трансляции, потому что "крупный бизнес не приглашали". Саму инаугурацию бизнесмен смог описать одним словом - "яркая", в отличие от спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который по окончанию мероприятия назвал ее "веселой".

Как сообщала "Страна", Коломойский прилетел в Киев в ночь на 16 мая. Ранее бизнесмен заявлял, что вернется в Украину после инаугурации президента Зеленского.

Также отметим, что Коломойский заявил, что собирается прожить в Украине ближайшие пять лет. Бизнесмен отметил, что такое решение не связано с его отношениями с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - пояснил он.