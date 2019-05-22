Защитник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий передал в администрацию президента Украины Владимира Зеленского письмо с просьбой Саакашвили вернуть ему украинское гражданство, передает Интерфакс-Украина.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в письме Саакашвили, переданном его адвокатом в АП 22 мая.

Кроме того, Саакашвили отметил, что ему не нужны "никакие должности и преференции".

По его словам, если Зеленский сомневается в целесообразности возвращения ему гражданства, глава государства может распорядиться о том, чтобы он въехал в Украину и сам смог защищать свои права в суде.

Также к письму прилагается также фактологическая фабула дела о лишении Саакашвили гражданства.

Фото: Facebook/Руслан Чорнолуцький

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Ранее сообщалось, что Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили в превышении служебных полномочий.