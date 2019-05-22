Провал голосования за изменение избирательной системы – это последние попытки уходящих политиков ухватиться за власть. Так считает народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Об этом сообщается на официальном сайте политсилы.

"Провал голосования за изменение избирательной системы - это результат сопротивления старого режима, его жалкие потуги ухватиться за власть из последних сил", - так Бойко прокомментировал итоги внеочередной сессии парламента, где планировалось рассмотреть законопроект об изменении избирательной системы.

"За счет сохранения смешанной системы, в частности, мажоритарных округов, они хотят за гречку купить места в будущем парламенте. За счет политической коррупции партия войны хочет взять реванш за свое поражение. Мы уверены, что коррупционеров и дельцов от политики ждет сокрушительное поражение на выборах. Главная задача сегодня - обеспечить прозрачность и гражданский контроль над избирательным процессом", - считает политик.

Напомним, Бойко объявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" идет на выборы и знает, как заверить войну на Донбассе.

Также Юрий Бойко поддержал досрочный роспуск Верховной Рады. Он также обещал судиться с Кабмином, если там примут решение лишить жителей Донбасса пенсий.