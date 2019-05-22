Представитель главы Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что допускает сотрудничество партии "Слуга народа" с "Голосом" Святослава Вакарчука и Всеукраинским объединением "Батькивщина" в парламенте после проведения досрочных выборов, если их положения и политические программы совпадут. Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

Он отметил, что "некоторые озвученные идеи Святослава нам действительно близки". "Владимир даже говорил, что если бы шел Святослав, он бы ему уступил. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандируется Зеленским, в частности европейская ориентация", - сказал Стефанчук.

На вопрос, может ли "Голос" стать потенциальным партнером "Слуги народа" в новом парламенте, он сказал: "Если будут совпадать наши цели и мысли, я думаю, что это один из вариантов, которые мы можем рассмотреть. Мы за обновление, и Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо".

В то же время, на вопрос, является ли партия "Голос" конкурентом "Слуги народа", Стефанчук ответил: "Я не могу составить объективное мнение о партии, созданной недавно".

Касательно сотрудничества с Всеукраинским объединением "Батькивщина" в парламенте нового созыва, представитель Зеленского сказал: "Если они будут поддерживать нашу программу, думаю, мы сможем находить с ними общий язык". "Если их повестка дня не будет совпадать с нашими видениями, я думаю, никакого сотрудничества мы здесь не можем заложить", - добавил он.

На вопрос о возможности сотрудничества с партией "Народный фронт" Стефанчук ответил, что он эту политсилу "пока вообще в рейтингах не видит", а на вопрос о возможности некоторых ее представителей получить места в списке "Слуги народа" заявил, что не может пока ответить.

Представитель Зеленского также заявил, что сотрудничество с партией "Оппозиционный блок" в Верховной Раде нового созыва исключено, сославшись на позицию самого главы государства. "Владимир (Зеленский – ИФ) заявил, что он не видит сотрудничества с "Оппоблоком" в парламенте", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что Слуга Народа и Оппозиционная платформа стали лидерами симпатий украинцев. У партии Вакарчука - 4,6%.

Также мы писали, что у Зеленского объяснили, в каком случае "Слуга народа" объединится с "Голосом" Вакарчука.