Неизвестные оппоненты телевизионного мага Игоря Бомбушкара (известен как маг Ингвар) рассылают письма с угрозами о закладках бомб и последующих подрывах в местах большого скопления людей в Киеве.

Об этом сообщают источники "Страны" в СБУ.

На электронную почту спецслужбы сегодня около 17:00 поступило письмо с защищенного почтового сервиса protonmail. В теле письма было указано, что в течении суток завтра будут приведены в действие адские машинки в аэропортах Борисполь и Жуляны, в гипермаркетах "Ашан", "АТБ", в госпитале МВД, в клинических больницах №4, №9, в психоневрологическом и противотуберкулезном диспансере, в частных детских садах "Клеверкидс" на улице Героев Сталинграда, "Планета детства" на Березняковской 38Б и еще нескольких, в трех роддомах Киева (адреса указаны не были).

Вина за эти события интернет-бомбистами заранее была возложена на экстрасенса Бомбушкара. По данному факту заведено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины-заведомо неправдивое сообщение о взрыве.

Спецслужбы и полиция методично проверяют все объекты из длинного списка, пытаются вычислить мнимых бомбистов.

Игорь Бомбушкар Фото: YouTube

Как известно, Игорь Бомбушкар называет себя директором Академии Универсальной Магии Целительства и Колдовства - единственной в Украине официальной школы магии, ведущей обучение с 2005 года.

Дипломированный хирург и психиатр, бывший ассистент кафедры оперативной хирургии Донецкого Национального медицинского университета им. М. Горького. Практикующий фитотерапевт с более чем пятнадцатилетним опытом траволечения. Учредитель и директор единственного в Украине официального эзотерического книжного издательства - "Издательства Бомбушкара".

Как сообщала "Страна", в Киеве "заминировали" Высший совет правосудия.

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