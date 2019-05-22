Кабмин принял инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности. Соответствующее решение было принято 22 мая на правительственном заседании. Об этом сообщает "Юрлига".

В соответствии с принятыми изменениями для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен возобновить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Кроме этого, туроператор, оказывающий услугу, связанную с перевозкой туристов, должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса на более чем 4 часа туроператор должен разместить информацию об этом на собственном веб-сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования - Минэкономразвития. Туроператоры на собственном веб-сайте отныне должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают, - наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенных непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха. Несоблюдение какого-либо из данных требований может повлечь аннулирование лицензии туроператора.

Как сообщала "Страна", туроператоров Украины ждут проверки на соответствие лицензионным требованиям.

Напомним, туроператор Idriska tour не вернул туристам деньги за сорванный отдых в Испании.