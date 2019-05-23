Глава политического совета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, которые он произнес во время инаугурации 20 мая, об освобождении пленных. По его мнению, усиливая санкции против России, освободить заложников будет невозможно.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы не просто об этом говорили, мы это делали. Да, мы освобождали людей, наша партия и в том числе я занимаюсь этим вопросом. Да, мы проводили обмены вместе с властью, действительно, но это были обмены. Да, мы хотели мира, и не просто хотели, а мы предложили мирный план, который был разработан и который был согласован как переговорная позиция в Донецке, в Луганске и в Москве. И мы настаивали на этом, на том, чтобы Киев дал согласие на переговоры для реализации тех пунктов минских соглашений, которые предусмотрены этими соглашениями, которые утверждены решением Совета безопасности ООН и которые могут быть реально, подчеркиваю – реально, реализованы. Потому что согласие предварительное для того, чтобы обсуждать именно эту повестку дня, этот мирный план, предложенный мною, мы получили и из Донецка, и из Луганска, и из Москвы. Это было сделано публично, и вы об этом хорошо знаете", – сказал он.

"И то, что сегодня новая власть, и господин Зеленский провозгласил в своей инаугурационной речи, естественно, вызывает оптимизм, но этот оптимизм длился недолго, потому что вы абсолютно правильно заметили, что он заявил в своей инаугурационной речи, что он готов ради мира делать все, терять свои рейтинги, даже должность, но действия боевые должны быть прекращены, а территории возвращены. А через несколько часов, допустим, – что является показателем, – он в беседе с делегацией США, возглавляемой министром энергетики Перри, заявил о том, что Украина благодарна за санкции США против России и просит их усилить. Это как понимать? Мы должны договариваться в том числе и с Москвой, мы должны договариваться о мире с Донецком и с Луганском – и для этого надо усилить санкции против России?" – добавил Медведчук.

Как сообщалось, Владимир Зеленский заявил, что для его команды первоочередной задачей является освобождение украинских военнопленных моряков и заключенных.

Как известно, Виктор Медведчук занимается обменом с 2014 года, за это время при его участии было освобождено 485 человек.

До этого он заявлял, что продолжит заниматься возвратом заложников из Донбасса независимо от позиции избранного президента Украины Зеленского.

Также мы писали, что Медведчук заявил, что пленными не обменивались уже больше года из-за позиции Порошенко.