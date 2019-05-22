В четверг, 23 мая, погода в Украине будет дождливой - с проливными ливнями, градом и шквальным ветром. Синоптики предупреждают об угрозе грозы на Закарпатье. А солнечно будет завтра только на юге страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке и в западных областях возможно выпадение града, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В Киеве 23 мая прогнозируется погода с осадками. Жителей столицы ожидает небольшой дождь. Температура ночью 13-15° тепла, днем 23-25° тепла.

Во Львове ожидается дождь и незначительное похолодание. Ночью температура воздуха 10-12° тепла, днем 17-19° тепла. В Одессе завтра без осадков. Одесситов ждет солнечная погода с переменной облачностью. Температура воздуха ночью 13-15° тепла, днем столбики термометров покажут 25-27° выше нуля.

В Днепре 23 мая ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит 12-14° выше нуля, днем ожидается 22-24° тепла. В Харькове 23 мая синоптики обещают осадки. В течение суток будет идти дождь. Температура ночью 12-14° тепла, днем 22-24°.

В Карпатах завтра ожидаются сильные ливни. Температура воздуха ночью 12-14° тепла, днем 17-19° выше нуля. Магнитные бури в Киеве 23 мая не ожидаются. В течение дня небольшие возмущения будут чередоваться с периодами покоя.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", по Западной Украине пронеслась непогода со смерчем, пострадали тысячи домов.

Ранее синоптики показали, какие области Украины сильнее всего пострадают от дождя и града.