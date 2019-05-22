Курс американской валюты уверенно поднимается. Так, во время торгов на межбанке он вырос сразу на 12 копеек и остался в диапазоне 26,27-26,29 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что банкиры объясняют происходящее тремя причинами.

Во-первых, иностранцы больше не распродавали валюту, так как купили совсем немного у Минфина гривневых гособлигаций: не на 6-10 млрд. грн., как было совсем недавно, а лишь на 2,1 млрд. грн.

Во-вторых, украинский бизнес начал на всякий случай придерживать валюту после неоднозначных новостей о работе миссии Международного валютного фонда в Украине и негативных комментариев по роспуску Верховной Рады с правительством.

В-третьих, 20 мая бизнес закончил платить квартальный налог на прибыль предприятий, говорят заплатил 8 млрд. грн. И уже не сильно нуждался в гривне. Потому продавать только обязательные 30% валютной выручки, а свободную часть придерживал.

"Факторами влияния на курсовую динамику сегодняшнего дня стали ситуативное снижение потребности участников рынка в гривне в календарный период завершившихся налоговых платежей и начала возмещения НДС. В сочетании с достаточно скромными результатами вчерашнего аукциона ОВГЗ и дестабилизирующим влиянием политического фактора, активизировавшим спрос на валюту и спекулятивную игру на повышение", — подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При этом безналичная торговля шла в небольших объемах: до $70 млн. при привычных масштабах в рамках $150-200 млн. И шла достаточно нервно, что отражалось на курсе.

"После заключения первых соглашений рынок резко сместился к 26,28-26,33 грн./$. Когда утренний скачок закончился и угомонился ажиотаж, курс сбалансировался на отметке 26,3-26,33 грн./$. В полдень снова появился спрос на иностранную валюту, и цена сместилась на 26,32-26,35 грн./$. Во второй половине дня торги по американской валюте проходили без особой активности, и котировки откатились", — рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Наличный рынок никто не качал, там было намного спокойнее. Средний курс доллара на продаже людям опустился на 5 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 26,30-26,45 грн./$. Минимальная стоимость оказалась на уровне 26,25 грн./$, а максимальная — 26,70 грн./$. При этом выкуп доллара у населения происходил в рамках 25,85-26,25 грн./$.

"Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в рамках 26,25-26,35 грн./$. С намеком на рост валютного курса", — сказал Юрий Гриненко.

Чуть более оптический прогноз на завтра дал Олег Куринной — 26,20-26,30 грн./$.

Ранее сообщалось, что доллар устал от затяжного падения и начал медленно подниматься.

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