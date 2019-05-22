В Китае три крупнейших авиакомпании потребовали у американской Boeing финансовой компенсации за приостановку полетов и задержку доставки самолетов 737 Max. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

China Southern Airlines и Air China сообщили об этом в среду, днем ранее аналогичное заявление сделала China Eastern Airlines.

В настоящее время в воздушном парке китайских авиакомпаний насчитывается 96 самолетов Boeing-737 MAX 8. По мнению экспертов, авиаперевозчикам нанесен большой ущерб из-за остановки полетов, и его размер продолжает увеличиваться.

По оценкам экспертов Reuters, ежедневные убытки китайских авиакомпаний из-за приостановки использования этих самолетов могут достигать 100 тыс. юаней (около $14 тыс.) на одно воздушное судно. Ранее компенсации у Boeing за простой 737 Max уже потребовали и другие авиакомпании мира.

Китай стал первой страной из прекративших полеты всех самолетов 737 Max 8 после катастрофы лайнера аналогичной модели Ethiopian Airlines 10 марта. Это была вторая катастрофа Boeing-737 Max 8 после крушения самолета данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале мая в США в реку рухнул Boeing 737 с пассажирами внутри.

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