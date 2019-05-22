В Борисполе мужчина вместо невыплаченной зарплаты похитил грузовик КрАЗ со строительного комбината. Об угоне в полицию заявили около 23:00. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что похититель повредил грузовиком въездные ворота территории комбината и уехал в неизвестном направлении. Работники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен бывший водитель предприятия. Именно с этим человеком у руководства комбината произошел конфликт из-за якобы невыплаченной заработной платы после его увольнения.

На поиски похищенного грузовика были ориентированы наряды полиции Бориспольского района и Барышевского, где проживает вероятный угонщик. Впоследствии сотрудники полиции обнаружили автомобиль на одной из улиц села Лукаши, Барышевского района. Также правоохранители задержали похитителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 46-летний местный житель.

Мужчина сознался в совершенном преступлении и дал правдивые показания. Таким образом, он хотел компенсировать невыплаченную зарплату. Автомобиль "КрАЗ" в качестве вещественного доказательства помещен на площадку временного содержания. По факту незаконного завладения автотранспорта открыто уголовное производство по ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные первоочередные следственные действия.

Фото: kv.npu.gov.ua

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