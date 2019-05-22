Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду, 22 мая, после публикации официальных данных об объеме запасов топлива в США, пишет Интерфакс.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 Кв подешевели на $1,11 (на 1,54%) - до $71,07 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на $1,37 (на 2,17%) - до $61,76 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам второй недели подряд. При этом резервы бензина выросли на 3,716 млн баррелей, дистиллятов - на 768 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение резервов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, а также повышение запасов бензина на 1 млн баррелей.

Между тем Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 2,4 млн баррелей, бензина - на 350 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - упали на 237 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Загрузка мощностей американских НПЗ, по данным Минэнерго, опустилась на прошлой неделе на 0,6 процентного пункта - до 89,9%. Это самый низкий показатель с 2014 года.

Напомним, что нефть последнее время дорожала и аналитики ждали, что Brent подорожает до $75 за баррель.

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