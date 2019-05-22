Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что, несмотря на игнорирование парламентом его законопроекта об изменении избирательного законодательства, украинцы изберут на внеочередных выборах "новых политиков, способных к реальным действиям".

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook в среду вечером.

"Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. То что? Сделаем их вместе? 21 июля!" - написал президент, напомнив о дате внеочередных парламентских выборов.

Скриншот: Facebook/Владимир Зеленский

Как писала "Страна", Владимир Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3%. Однако Рада отмела его идею - хотя, казалось бы, вчера между президентом и главами фракций был достигнут консенсус. Однако уже сегодня утром крупнейшие фракции и депутатские группы отказались поддержать законопроект Зеленского. Теперь выборы пройдут по старой системе.

Ранее также мы рассказывали о том, кто из фракций Верховной Рады провалил рассмотрение закона Зеленского о выборах