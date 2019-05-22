Сегодня, 22 мая, известный юрист и экс-заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины в качестве свидетеля по делам Майдана.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, так как в понедельник, (27 мая - дата, на которую Портнов вызывался – Прим.Ред.) его не будет в Украине", - рассказал руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи согласились и провели допрос в среду. "Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные", - добавил руководитель управления спецрасследований.

Портнов в Телеграм-канале также рассказал о проведенном допросе.

"На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане. Теперь у следователей будет чуть больше работы, - они должны следственным путём проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований", - сообщил он.

По словам Портнова, в Генпрокуратуре он пробыл 3,5 часа.

Юрист Андрей Портнов Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, юрист Андрей Портнов, который недавно вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что в 2015 году экс-президент Петр Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию в новое оффшорное предприятие. В первом интервью в Киеве Портнов заявил "Стране", что Порошенко будет сидеть.

Ранее мы писали о том, какие дела открыли против Порошенко после инаугурации Зеленского.