В среду, 22 мая, в Харькове после окончания матча "Шахтера" и "Динамо" начнется церемония награждения чемпионата Украины по футболу. В честь чемпионства "горняков" на праздничном концерте, который начнется после вручения медалей и чемпионского трофея, на ОСК "Металлист" выступят Марув, Оля Полякова, Гайтана.

Прямую трансляцию шоу можно посмотреть здесь:

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", на новой форме Динамо сезона 2019/2020 будет автограф легендарного Валерия Лобановского.

Отметим, что в предыдущем матче чемпионата, в котором "Шахтер" оформил досрочное чемпионство, Жуниор Мораес сломал два ребра.

Также ранее сообщалось о том, что Мораес и Марлос совместно поздравили украинцев с Днем вышиванки.