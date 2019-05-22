Праздничный концерт в честь победы "Шахтёра" в чемпионате Украины. Maruv, Полякова, Гайтана. Прямая трансляция
В среду, 22 мая, в Харькове после окончания матча "Шахтера" и "Динамо" начнется церемония награждения чемпионата Украины по футболу. В честь чемпионства "горняков" на праздничном концерте, который начнется после вручения медалей и чемпионского трофея, на ОСК "Металлист" выступят Марув, Оля Полякова, Гайтана.
Прямую трансляцию шоу можно посмотреть здесь:
Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk
Как сообщала "Страна", на новой форме Динамо сезона 2019/2020 будет автограф легендарного Валерия Лобановского.
Отметим, что в предыдущем матче чемпионата, в котором "Шахтер" оформил досрочное чемпионство, Жуниор Мораес сломал два ребра.
Также ранее сообщалось о том, что Мораес и Марлос совместно поздравили украинцев с Днем вышиванки.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!