В Украине подошел к концу хоккейный сезон. Члены основной команды и воспитанники клубной детско-юношеской спортивной школы ХК "Донбасс" отлично провели этот спортивный год и заслужили яркого завершения сегодня. В связи с чем в Дружковке состоялся большой спортивный праздник.

Об этом в среду, 22 мая, сообщает пресс-служба УХЛ.

"ХК "Донбасс" - это большая спортивная семья, поэтому как и полагается праздники отмечают все вместе - за несколько часов до начала мероприятия воспитанники клубной школы и их мамы, папы, бабушки, дедушки, братья и сестры начали собираться на "Альтаире". Для детей и взрослых была подготовлена обширная развлекательная программа, поэтому не скучал никто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало торжественной церемонии закрытия сезона положила массовая хореографическая постановка в исполнении воспитанников отделения фигурного катания ДЮСШ ХК "Донбасс".

Затем сольным выступлением многочисленных гостей "Альтаира" порадовал Валерий Карасев. Юный фигурист повторил танец знаменитого спортсмена Игоря Бобрина "Спящий ковбой".

После этого на арене прошел парад чемпионов – все команды клубной школы выходили на лед с завоеванными в сезоне-2018/19 медалями и кубками. Гости "Альтаира" громкими аплодисментами приветствовали каждую из команд школы дончан, отдельные овации заслужили фигуристы ДЮСШ ХК "Донбасс", которые провели сезон на высоком уровне и пополнили клубную копилку медалей наградами самых высоких проб.

С приветственным словом и поздравлениями с проведением успешного сезона обратись к юным спортсменам и всем гостям "Альтаира" генеральный директор ХК "Донбасс" Федор Ильенко, директор клубной школы Леонид Гладченко и старшие тренеры отделений хоккей и фигурное катание Артем Бондарев и Наталья Гордеева.

"Поздравляю вас с большим спортивным праздником – окончанием сезона-2018/19, - обратился ко всем присутствующим на "Альтаире" генеральный директор ХК "Донбасс" Федор Ильенко. – От лица тренерского штаба, юных спортсменов и родителей воспитанников школы выражаю благодарность нашему президенту клуба Борису Викторовичу Колесникову за большой вклад в развитие зимних видов спорта в Украине.

Хочу поблагодарить родителей наших спортсменов за те усилия, выдержку и терпение, которые они прилагают, воспитывая юных чемпионов. Отдельная благодарность тем семьям, которые вместе с "Донбассом" с самого первого дня работы клубной школы и тем, кто присоединились совсем недавно. Уже сегодня мы видим результаты нашей работы – это наши награды и кубки, но самое главное, это улыбки на лицах наших воспитанников.

С каждым годом мы становимся ближе к нашей главной цели – чтобы именно наши воспитанники пополнили ряды нашей первой команды, юниорской, молодежной и национальной сборных нашей страны. Мы идем по верному пути!" - подытожил Федор Вячеславович.

Как отметили в пресс-службе, впереди ребят ждала обширная конкурсная программа и, конечно же, катания на льду. Все присутствующие с большим удовольствием делали фото и селфи в фотозоне, играли в настольный хоккей, участвовали в конкурсах рисунков на асфальте и благодаря аквагриму превращались в различных сказочных персонажей. Кроме того, все воспитанники детско-юношеской спортивной школы ХК "Донбасс" получили сладкие подарки от компании "Конти".

Фотографии: uhl.ua

"Впереди воспитанников клубной школы ждет солнечное лето, отдых и, конечно же, подготовка к новому сезону" - говорится в сообщении.

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