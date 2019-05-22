Премьер-министр Владимир Гройсман, перед анонсированной отставкой решил "подтянуть хвосты". На "последнем Кабмине" 22 мая было принято ряд решений, к которым у правительства раньше никак не доходили руки. При этом примечательно, что все самые скандальные проекты, а таких было сразу несколько, не выносили в открытый порядок дня, а "спрятали" в солянке дополнительных вопросов и приняли без осуждений.

В этот пакет попало сразу несколько документов по новому рынку электроэнергии, а также постановление, касающееся газотранспортной системы.

Собственно, правительство лишь обновило свое прежнее постановление от 2016 года на этот счет. В этот документ внесли целый ряд изменений. В частности, появилась правка, согласно которой до 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" должен завершить процесс анбандлинга, то есть, разделения добычи, транспортировки и продажи газа.

Украинская ГТС будет выделена в компанию "Магистральные газопроводы Украины". Временн 100%-й пакет акций будет передан в управление "Нафтогаза", но до 1 января тот должен передать его Минэнергоугля.

В постановлении Кабмина указано, что к ее деятельности в законодательном порядке обеспечат доступ оператора (или консорциума операторов) газотранспортных систем, являющихся стороной Энергетического сообщества или США. То есть, прогнозы экспертов о том, что украинская "труба" перейдет под контроль европейской или американской компании, начинают сбываться.

"Магистральным газопроводам Украины" будут переданы активы "Укртрансгаза". До конца этого года новый оператор должен пройти лицензирование в НКРЭ и получить тарифы.

Ранее сообщалось, что заседание Кабмина, на котором Гройсман объявил об отставке, продлилось всего 16 минут.

Также мы писали, что Гройсман потребовал, чтобы Зеленский немедленно внес кандидатуру нового премьера.