Премьер-министр Владимир Гройсман, перед анонсированной отставкой решил "подтянуть хвосты". На "последнем Кабмине" 22 мая было принято ряд решений, к которым у правительства раньше никак не доходили руки. При этом примечательно, что все самые скандальные проекты, а таких было сразу несколько, не выносили в открытый порядок дня, а "спрятали" в солянке дополнительных вопросов и приняли без осуждений.

В этот пакет попало сразу несколько документов по новому рынку электроэнергии, а также постановление, касающееся газотранспортной системы.

Собственно, правительство лишь обновило свое прежнее постановление от 2016 года на этот счет. В этот документ внесли целый ряд изменений. В частности, появилась правка, согласно которой до 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" должен завершить процесс анбандлинга, то есть, разделения добычи, транспортировки и продажи газа.

Украинская ГТС будет выделена в компанию "Магистральные газопроводы Украины". Временн 100%-й пакет акций будет передан в управление "Нафтогаза", но до 1 января тот должен передать его Минэнергоугля.

В постановлении Кабмина указано, что к ее деятельности в законодательном порядке обеспечат доступ оператора (или консорциума операторов) газотранспортных систем, являющихся стороной Энергетического сообщества или США. То есть, прогнозы экспертов о том, что украинская "труба" перейдет под контроль европейской или американской компании, начинают сбываться. 

"Магистральным газопроводам Украины" будут переданы активы "Укртрансгаза". До конца этого года новый оператор должен пройти лицензирование в НКРЭ и получить тарифы.

Ранее сообщалось, что заседание Кабмина, на котором Гройсман объявил об отставке, продлилось всего 16 минут.

Также мы писали, что Гройсман потребовал, чтобы Зеленский немедленно внес кандидатуру нового премьера.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!