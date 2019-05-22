Заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции подтвердила, что не приняла предложение Зеленского стать замом главы АП и надеется продолжить работу, которую любит. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься", - написала Зеркаль. Замглавы МИД отметила, что у нее "достаточно энергии и мотивации" делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике. Она поблагодарила за теплые отзывы в контексте ее возможного назначения на должность замглавы администрации президента, заметив, что, "возможно, это когда-нибудь и произойдет".

"Должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми нужно заниматься каждый день", - констатировала Зеркаль.

Она указала, что внешняя политика - общее дело президента и МИД. "Поэтому взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна", - добавила замглавы МИД. Среди своих важных задач на ближайшее будущее Зеркаль назвала 25 мая, когда Международный трибунал ООН по морскому праву объявит решение относительно украинских военных кораблей и моряков, захваченных российской стороной. "А уже с самого начала июня – двухнедельные слушания в Гааге…" – добавил она.

Отметим, что с назначением Елены Зеркаль случилась неувязочка, в итоге оно не состоялось. Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП. Соответствующий указ №315/2019 от 22 мая об отмене указа №309 от 21 мая обнародован на сайте главы государства. "Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", - сказано в документе.

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский уже назначил Андрея Богдана главой Администрации президента, назначен был и глава Генштаба ВСУ, им стал Руслан Хомчак. Кроме этого, должности достались Андрею Ермаку, Руслану Стефанчуку, Михаилу Федорову, Кириллу Тимошенко, Руслану Рябошапке, Юрию Костюку и Сергею Трофимову. Первым помощником президента стал Сергей Шефир.