Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 22 мая, снизился на 13 копеек до 26,28 грн/$1 с 26,1525 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,26-26,30 грн/$1.

При этом Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 23 мая на 19 копеек до 26,30469 грн/$1 по сравнению с 26,112451 грн/$1 на 22 мая 2019 года.

Напомним, что сразу после инаугурации Зеленского евро и доллар подешевели.

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