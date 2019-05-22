Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента. Об этом говорится в Указе №317/2019 от 22 мая.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации президента Украины", - сказано в Указе.

Скриншот: president.gov.ua

Отметим, что в последние несколько дней ходили слухи, что Пристайко могут назначить министром иностранных дел.

Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. Занимал должность консула Украины в Сиднее (Австралия) (2000-2002), был заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США (2009-2012), послом Украины в Канаде (2012-2014).

Вадим Пристайко

С 2014 по 2017 год Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В том же году занял должность главы миссии Украины при НАТО. По информации СМИ, кандидатура Вадима Пристайко рассматривается президентом Украины Владимиром Зеленским на должность главы Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщалось, вчера Зеленский уже назначил Андрея Богдана главой Администрации президента, назначен был и глава Генштаба ВСУ, им стал Руслан Хомчак. Кроме этого, должности достались Андрею Ермаку, Руслану Стефанчуку, Михаилу Федорову, Кириллу Тимошенко, Руслану Рябошапке, Юрию Костюку и Сергею Трофимову. Первым помощником президента стал Сергей Шефир. С другим назначением, Елены Зеркаль, случилась неувязочка, и оно в итоге не состоялось.

Также сегодня первым заместителем главы СБУ назначен Иван Баканов.

Отметим, что вчера заместителем главы АП была назначена еще один дипломат - Елена Зеркаль. Она от должности отказалась.