Нападающий сборной Украины и "Шахтера" Жуниор Мораес около месяца не будет играть из-за травмы. 32-летний футболист будет восстанавливаться после победного матча с "Зарей" (1:0), который гарантировал "горнякам" досрочную победу в чемпионате Украины сезона-2018/2019. Об этом сообщает Tribuna.

У бразильца с украинским паспортом диагностирован перелом двух ребер. Донецкий клуб в этом сезоне проведет еще три матча: с "Динамо", "Мариуполем" и "Львовом". Напомним, 7 и 10 июня сборная Украины, в которую вызван Мораес, сыграет с Сербией и Люксембургом соответственно в квалификации Евро-2020.

Напомним, судьбоносная для Мораеса игра состоялась 19 мая на "Славутич-Арене" в Запорожье. "Шахтер" обыграл "Зарю" со счетом 1:0 и единственный гол в составе "горняков" на 11-й минуте матча забил лучший бомбардир первенства Жуниор Мораес, воспользовавшись передачей Сергея Болбата. Всего на счету игрока 26 голов и 12 ассистов в 39 матчах текущего сезона.

Напомним, 16 мая футболисты сборной Украины Мораес и Марлос поздравили украинцев с Днем вышиванки.

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