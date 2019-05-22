ФК "Шахтер" накануне матча с "Динамо" начал продавать провокационные футболки со словами экс-горняка Жадсона после победы над киевским клубом в полуфинале Кубка УЕФА "Где "Динамо", где?".

Цена футболки 299 гривен. Приобрести ее можно в интернет-магазине клуба.

Фото: shop.shakhtar.com

Известную фразу бразилец обронил 10 лет назад после победного ответного полуфинального матча Кубка УЕФА против "Динамо" 2:1 (первый матч 1:1). В той игре Жадсон на 17-й минуте открыл счет в поединке. В итоге, "горняки" впервые в истории украинского футбола выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале в дополнительное время бременский "Вердер" 2:1 – победный гол был на счету Жадсона.

"Ну, это была шутка. Это было после полуфинального матча, когда мы добились победы и вышли в финал. Это была важная встреча. Я так пошутил, поскольку тогда "Динамо" лидировало в чемпионате. Это было больше, чтобы поприкалываться над ними", - заявил потом Жадсон в интервью Профутбол.

Видео: youtube.com

"Шахтер" в нынешнем сезоне уже в 12-й раз в истории Украины стал чемпионом страны. Этот трофей позволил «горнякам» стать самым титулованным клубом страны.

Сегодня в 19:30 "Шахтер" сыграет с "Динамо". Напомним, где сегодня смотреть этот матч.

Также мы писали о том, что в день инаугурации Зеленского исполнилось 10 лет, как Шахтер выиграл Кубок УЕФА.