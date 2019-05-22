Пост главы администрации президента прямо указан в закон о люстрации, а значит лицо, которое назначается на эту должность, обязано соответствовать нормам данного закона. Об этом сообщил замглавы Минюста Сергей Петухов в Facebook.

"Статус этой должности по Закону "О государственной службе" не имеет значения, ведь профильный Закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Так же не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения", - написал он.

"Если кто-то считает люстрационный закон не справедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять", - добавил он.

Как он отметил, обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа.

"В реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия Закона на основе его положений. Лица, покинувшие свои должности до вступления в силу закона, не внесены в реестр. В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц, которые внесены в реестр люстрированных лиц", - написал Петухов.

Скриншот: Facebook/Sergiy Petukhov

Как писали "Страна", 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти.

"Администрация президента не является органом государственной власти, в администрация нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые есть в аппарате", - сказал Рябошапка.