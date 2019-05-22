Американский президент Дональд Трамп пришел в изумление от костюма, который надел один из его сторонников. Мужчина пришел на предвыборный митинг президента США в Пенсильвании в костюме кирпичной стены. Об этом сообщает Fox News.

Выступая на сцене Трамп заметил человека в толпе в необычном костюме и попросил его выйти на сцену, где под всеобщее ликование он пожал ему руку. "Только посмотрите на этого парня. Теперь мы знаем, за кого он голосует", - пошутил Трамп. На видео видно, что мужчина был одет в костюм и галстук с рисунком кирпичной стены, а в руках он держал табличку с надписью "Построй меня!".

Как пишет The Daily Dot, костюм стены уже начал продаваться в американских интернет-магазинах. Его можно купить за $79,99.

Напомним, что президент США Дональд Трамп хочет построить стальную стену на границе с Мексикой, чтобы она раскалялась на солнце и сдерживала нелегальных мигрантов. Задумка Трампа заключается в том, что летом стена будет так сильно нагреваться, что мигранты из Мексики не смогут залезть на нее.

Ранее Трамп коротко объяснил, как собирается изменить миграционную систему США. Также стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил на границу США и Мексики американских солдат.