В Украине 22 мая заработала система электронного взаимодействия "Трембита", которая осуществляет обмен данными без участия человека и позволяет органам власти безопасно и оперативно обмениваться информацией. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Ранее в различных государственных реестрах данные дублировались, что приводило к неудобствам в получении услуг. Ведь гражданам приходилось каждый раз собирать одни и те же справки для различных учреждений", - заявил премьер.

По его словам, в системе "Трембита" обмен данными происходит без участия человека, она оказывает услуги быстрее и уменьшает количество ошибок и коррупционных рисков. В частности, "Трембиту" можно эффективно использовать для реализации правительственной программы "Доступные лекарства", т. к. система позволяет проверять законность получения аптеками возмещения из госбюджета.

Напомним, что в Минздраве сообщили, когда в Украине заработает электронный больничный.

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