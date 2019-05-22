Президент Украины Владимир Зеленский, который распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля, проведет встречи с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве на следующей неделе, как и было запланировано. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В сообщении также говорится, что в настоящее время представители миссии МВФ проводят встречи с чиновниками.

Напомним, министр Кабмина Александр Саенко заявил о прекращении миссии Международного валютного фонда в Украине, после чего отказался от своих слов. "Они не остановили миссию. Вопросами сотрудничества с МВФ занимается Минфин. Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет", - подчеркнул он. "Однако роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с МВФ", - отметил Саенко. Ранее министр Кабмина заявил о прекращении миссии Фонда в Украине.

Как сообщала "Страна", 21 мая с делегацией Международного валютного фонда встретился Гройсман. На встрече также присутствовала министр финансов Украины Маркарова.

Отметим, что аналитики JP Morgan в своем прогнозе по поводу президентства Зеленского допускали, что Украина может не получить займов МВФ в 2019 году.