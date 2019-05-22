Объект "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", обнаруженный во время раскопок на Почтовой площади, стал памятником национального значения. Такое решение принял Кабинет Министров на заседании 22 мая, сообщается на правительственном портале. Уточняется, что объекту присвоили охранный номер 260094.

По словам министра культуры Евгения Нищука, Почтовая Площадь в Киеве является уникальным центром Украины-Руси.

"Памятник очень интересный и ценный с археологической и исторической точки зрения, ведь эти находки датируются X-XI веком. Эти фрагменты улиц древнего Киева являются свидетельством нашей древней истории. Отныне "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", а в народе просто "Почтовая" стал памятником археологии и истории национального значения", - процитировали на портале Евгения Нищука.

Раскопки на Почтовой площади. Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что раскопки древнего Киева на Почтовой площади начала стремительно заливать вода.

Также мы сообщали, что Рада рекомендует правительству запретить стройку на Почтовой площади и открыть там музей.