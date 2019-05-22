Не успело остыть кресло на Банковой после Петра Порошенко, как против него уже подают заявления о совершении преступлений. А главное - открывают уголовные дела.

Хедлайнером этого процесса оказался юрист Андрей Портнов, который на днях вернулся из эмиграции в Киев. Он добился от ГБР открытия уголовного произвоства против экс-президента.

Второе дело против Порошенко возбудила антикоррупционная прокуратура. И сейчас решается вопрос о возбуждении третьего производства - по заявлению нардепа Нестора Шуфрича.

Бывшему президенту вменяют серьезные преступления - госизмену, хищения в энергетике и развязывание войны.

Важный фактор - следственные ведомства открывают дела без принуждения со стороны суда (как это обычно бывает, когда правоохранители не горят желанием что-либо расследовать). А САП, судя по всему, вообще сама инициировала дело против президента.

"Страна" собрала все дела, которые посыпались на Порошенко сразу после потери им неприкосновенности.

Дело №1. Госизмена

Вчера Госбюро расследований (ведомство, которому подследственны чиновники) открыло дело по вероятной госизмене Петра Порошенко.

Заявление об этом подал Андрей Портнов днем ранее - 20 мая. Что интересно, ГБР отреагировало быстро и открыло дело самостоятельно - а не через суд, как это обычно происходит в таких случаях.

Юрист утверждает, что президент как главнокомандующий в ноябре 2018 года нарочно послал корабли в Керченский пролив, где их обстреляла Россия и взяла в плен более двух десятков украинских моряков.

Сделано это было ради создания провокации, которая бы оправдала введение военного положения. А оно в свою очередь было призвано отменить и отложить на более поздний срок выборы президента.

В этих действиях Портнов усмотрел сразу три уголовных статьи: насильственные действия для захвата государственной власти, госизмену и превышение служебных полномочий.

Вот скан-копия заявления юриста в ГБР:

Фото: t.me/PortnovUA

Реакция Госбюро расследований последовала уже через сутки. Его первый зам Ольга Варченко опубликовала в Facebook заявление о том, что дело по всем трем статьям открыто.

Позже в комментарии "Стране" Портнов пообещал, что это дело - только первая ласточка. Он назвал еще три истории, которым его команда намерена дать ход в ближайшее время:

1) ситуация с заводом Кузня на Рыбальском", чьим владельцем де-юре вплоть до недавнего времени выступали структуры Петра Порошенко и его друга, нардепа Игоря Кононенко;

2) скандал с хищениями в "Укроборонпроме", где как показало расследование журналистов Bihus.Info, наживали сотни миллионов на контрабанде и завышенных стоимостях лица из ближайшего окружения гаранта Конституции, в том числе экс-секретаря СНБО Олег Гладковский;

3) скандальная схема "Роттердам+" и злоупотребления в сфере энергетики, о которых уже заявил в суде "свидетель №1" против Порошенко - Дмитрий Крючков.

Правда, в последнем эпизоде Портнова уже опередили.

Дело №2. Хищения в энергетике

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по махинациям с облэнерго. Главными фигурантами проходят Петр Порошенко и его доверенный нардеп - Игорь Кононенко.

Производство началось после показаний директора компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.

Он приехал в Украину в апреле и выступил на суде по делу, открытому НАБУ. Там он рассказал, что через его компанию из государственных облэнерго выкачивались многомиллионные суммы. А курировала этот процесс Банковая.

Более того, по словам Крючкова, 75% компании "Энергосеть" владеет офшорка, которую контролирует армейский друг Порошенко Юрий Бугла. Общая сумма ущерба оценивается в триста с лишним миллионов гривень.

По признанию Крючкова, он лично общался по коррупционным вопросам с нардепом БПП Игорем Кононенко и главой НКРЭКП Дмитрием Вовком (также назначенец Порошенко).

Об этой истории "Страна" много рассказывала. А теперь в САП сообщили, что спецпрокурор Назар Холодницкий принял у себя Дмитрия Крючкова. Тот написал заявление в САП. После чего ведомство открыло дело против Порошенко и Кононенко.

В заявлении Крючкова "сообщается о противоправных действиях бывшего президента Украины, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, а также народных депутатов и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства".

В САП миллиардную коррупционную схему расследуют по следующим фактам:

1) по преступной деятельности должностных лиц госпредприятия "Центрэнерго" (владеет тремя крупными ТЭС Украины) и Фонда госимущества.

Управляющие компанией "Центрэнерго" с должностными лицами ФГИУ и представителями государственной власти распределили ключевые должности в "Центрэнерго" с целью хищения средств компании.

Как утверждает заявитель, все эти действия координировались народным депутатом Игорем Кононенко и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

2) Имуществом "Центрэнерго" завладели, приватизировав госпакет акций. При этом 6 миллиардов гривень, которые нужно было заплатить за акции, предварительно вывели из самой же "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные фирмы в течение 2016-2018 годов.

3) должностные лица "Центрэнерго" по сговору с поставщиками угля ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарськтранс" закупили угля на 170 миллионов гривень по завышенной стоимости, используя фиктивные предприятия.



4) должностные лица Нижнеднестровской ГЭС и компании "Укргидроэнерго" обворовывали свои предприятия: так, ГЭС передала "Укргидроэнерго" имущества более чем на миллиард гривень. Также постоянно по завышенным ценам закупались товары и услуги. А частникам платилось за работы, которые не выполнялись.

Размер упревышает 2,2 млрд грн.

5) злоупотребления служебным положением должностными лицами "Черкассыоблэнерго" и предприятия "Азот".

Заявление от Шуфрича

Сразу три заявления в разные структуры - ГБР, СБУ и Генпрокуратуру - направил нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Нестор Шуфрич.

По ним еще нет ответа о возбуждении дел, поскольку заявления поданы только сегодня.

Речь идет о решении Петра Порошенко от 30 июня 2014 года выйти из режима перемирия, переговорного процесса и перейти к наступательной военной операции в Донбассе.

"Пять лет назад по договоренности с Турчиновым мы вместе с Виктором Медведчуком были задействованы в организации переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе. По состоянию на 30 июня погибших было, по разным данным, 74-86, неофициально говорили о нескольких сотнях. Доллар был по 12, экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины. 23–27 июня состоялись две встречи контактной группы ОБСЕ-Украина-Россия с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Украину официально представлял Леонид Кучма, Россию - посол РФ в Украине Михаил Зурабов, в обсуждении принимала представитель ОБСЕ Хайди Тальявини. Те базовые договоренности, которых удалось достигнуть, могли бы стать основой для урегулирования конфликта", - написал парламентарий в Facebook.

По его словам, 30 июня 2014 года Петр Порошенко принял решение выйти из режима перемирия и переговорного процесса и перейти к наступательной военной операции.

"Последствия мы все знаем. Тысячи погибших – сколько точно, не знает никто. Экономика была уничтожена, люди стали беднее. После того, как Порошенко 5 лет назад принял это решение, я пообещал, что как только он прекратит пользоваться президентской неприкосновенностью, я буду обращаться в соответствующие инстанции, которые дадут правовую оценку его решению выйти из режима прекращения огня и дать команду Вооруженным силам Украины начать наступление. В своем заявлении в Государственное бюро расследований, СБУ и Генеральную прокуратуру я прошу дать правовую оценку его действиям", - сказал Нестор Шуфрич.

Фото: facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича