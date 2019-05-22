Средний возраст вступления опрошенных украинских подростков в половые отношения составил 14 лет для парней и 15 лет для девушек. При этом за последнее время средний возраст подростков, которые занимаются сексом, остается неизменным.

Об этом свидетельствуют результаты исследования среди 10-17-летних украинцев, обнародованное детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Отмечается, что практически каждый третий подросток из пяти опрошенных впервые выступил в половые отношения после 15 лет.

О том, что у него уже был секс, сказал почти каждый пятый подросток (от 3,7% среди 13-летних до 34,2% среди 17-летних). При этом во всех возрастных группах более "опытными" представляли себя юноши.

Практически каждый десятый подросток, который имел секс, признал возрастом сексуального дебюта 12 лет и моложе (12,1% юношей и 3,5% девушек).

Интересно, что каждый десятый 14-летний юноша и каждый шестой 15-летний сказали, что не знают, использовали ли презерватив во время последнего полового контакта.

Однако при первом сексе использовали презерватив 2/3 опрошенных подростков, которые уже имели половые отношения. Девушки чаще парней сообщали о пренебрежении этим – от трети 16-летних до четверти 17-летних.

Графика: unicef.org

Как отметили исследователи, основным источником получения знаний о половых отношениях для молодежи оказался интернет. Больше половины указали именно сеть местом, в котором искали и находили нужную информацию. На втором месте друзья и сверстники – 41,0% опрошенных. Для каждого третьего родители и учителя стали важным источником знаний о половых отношениях.

Также примерно треть опрошенных 14-17-летних получали информацию о половых отношениях от медработников. Девушки чаще прибегали к разъяснениям от родителей и медиков. К учителям активнее обращаются девушки 14-15 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине установили минимальный возраст, с которого можно начинать половые отношения.

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