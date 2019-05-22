В 2018 году в Польше выдали почти 329 000 разрешений на работу гражданам из 125 стран. Чаще всего эти документы получали украинцы - 70% от общего количества. Об этом со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши сообщило Польское радио.

Таким образом, в 2018 году Польша выдала официально 329 тыс. разрешений на трудоустройство иностранцев. При этом более 230 тыс. этих разрешений (70%) получили украинцы. В целом количество выданных разрешений на трудоустройство в Польше в 2018 году выросло на 40%.

Разрешения на трудоустройство Польша выдавала гражданам 125 стран мира, однако доля украинцев, которые получили эти разрешения, составила 70%. Вторые по количеству полученных разрешений на работу в Польше - граждане Непала. Граждане Индии и Бангладеш получили по 2,5% разрешений.

Напомним, что в 2018 году заробитчане из Польши перечислили в Украину сумму, равную 10% бюджета.

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