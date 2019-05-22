Начальник Управления Госохраны Украины Валерий Гелетей подал рапорт о своем увольнении с поста сразу после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, а не за два дня до выборов, как отмечалось ранее. Такое решение он принял в среду, 22 мая, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что гордиться каждым своим рабочим днем ​​в Управлении госохраны Украины и понимает, что новоизбранный президент Украины должен формировать свою собственную команду. "Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно. Личный состав УГО Украины для меня - вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению. Высокопрофессиональные действия нашего подразделения родили у кремлевских пропагандистов миф об американском спецназе, который воюет на стороне Украины. Спасибо личному составу за преданность делу и высокий уровень ответственности, поскольку с 2014 года каждый из вас выполняет свои обязанности в усиленном режиме несения военной службы, часто без выходных и до поздней ночи", - написал Валерий Гелетей.

Он также пожелал своему преемнику силы, мудрости и воодушевления в почетной службе на благо нашей Родины. "Меня радует, что за эти почти пять лет мы смогли сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня. Было много вызовов, опасностей, сложностей, больших и маленьких проблем, но все это каждый день делало нас только сильнее и опытнее. Уходя с поста руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону. Честь имею!", - резюмировал он.

Рапорт Валерия Гелетея. Фото: facebook.com/v.geletey

Ранее начальник Госохраны Гелетей подтвердил информацию "Страны" о нетрадиционной инаугурации Зеленского.

Как сообщала "Страна", Гелетей 11 раз спас Порошенко, но в это мало кто поверил.