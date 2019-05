С августа этого года YouTube начнет показывать пользователям округленное число подписчиков каналов вместо точного. Об этом сообщается в блоге видеосервиса.

"Сейчас счетчик подписчиков округлен на большинстве, но не на всех [каналах на YouTube]. В августе мы начнем действовать более последовательно и публично начнем показывать только округленное число подписчиков", - говорится в сообщении.

YouTube отмечает, что число подписчиков очень важно как для блогеров, так и для фанатов. Именно поэтому в компании решили предупредить всех за несколько месяцев до изменений.

Currently, public sub counts are abbreviated in most but not all places across YouTube. In August, we’ll make this more consistent by always showing abbreviated sub counts publicly.



