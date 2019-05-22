Авиакомпания Wizz Air на две недели запустит прямые рейсы из Киева в немецкий город Фридрихсхафен, который расположен на берегу Боденского озера. Рейсы будут выполнять с 18 по 30 сентября вместо полетов в город Мемминген. Об этом сообщает Avianews.

Изменение связано с работами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мемминген. Воздушные ворота данного аэропорта полностью закроют с 17 до 30 сентября. Аэропорт города Фридрихсхафен расположен на расстоянии около 60 километров от аэропорта Мемминген. Стоимость за авиабилеты стартует от 2099 гривен.

Ирландский лоукост Ryanair также отменит рейсы в Мемминген. Изменения уже внесены в систему бронирования рейсов Львов - Мемминген, которые не будут выполняться 20, 23, 27 и 30 сентября.

Уточним, что Фридрихсхафен - это второй по численности город на Боденском озере, известный как курорт и международный выставочный центр.

Фридрихсхафен. Фото: booking.com

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