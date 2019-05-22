Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко отказался от своего заявления относительно прекращения миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине. Об этом он сказал агентству Интерфакс-Украина в кулуарах форума "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества" в Киеве в среду.

"Они не остановили миссию. Вопросами сотрудничества с МВФ занимается Минфин. Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет", - подчеркнул он. "Однако роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с МВФ", - отметил Саенко. Ранее министр Кабмина заявил о прекращении миссии Фонда в Украине.

Также мы писали о том, что миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая. Глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.