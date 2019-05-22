Специальная антикоррупционная прокуратура сообщает о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований после заявления экс-нардепа и директора компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова о махинациях в сфере энергетики, которую курировали на Банковой - через доверенного лица Петра Порошенко - нардепа Игоря Кононенко.

В заявлении Крючкова сообщается о противоправных действиях бывшего президента Украины Петра Порошенко, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, а также народных депутатов Украины и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства.

В ЕРДР миллиардную коррупционную схему расследуют по следующим фактам:

по преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины.

В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и экс-президентом Украины.

Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн, которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью).

В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и экс-президентом Украины. Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн, которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью). по преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля. В заявлении отмечается, что должностные лица ОАО "Центрэнерго" по предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарськтранс" и другими закупали уголь на общую сумму около 170 млн. грн. по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия. Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата имущества).

по факту завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровская ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий путем: незаконной передачи имущества ЗАО "Нижнеднестровская ГЭС" в пользу ОАО "Укргидроэнерго" на сумму 1 млрд 89 млн 821 303,03 грн;

приобретение в течение 2010-2015 годов товаров, работ и услуг в ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергострой", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Будмонтажсервис 1", ООО "Укренерджи" и ООО "Кабельтехпостач" по завышенным ценам ;

проведение оплаты в пользу частных субъектов хозяйствования за работы, которые фактически не выполнялись. В целом размер ущерба интересам государства и других акционеров указанных хозяйственных обществ превышает 2,2 млрд грн. Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата имущества).

злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".

Согласно заявлению отделом принудительного исполнения решений Департамента ГИС Украины осуществляется выполнение судебного решения о взыскании с ОАО "Азот" в пользу ОАО "Черкассыоблэнерго" задолженности на общую сумму 1, 276 млрд. грн. В ходе исполнительного производства должностные лица ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот", злоупотребляя служебным положением, заключили мировое соглашение о рассрочке долга и его выплате частями на счет со специальным режимом использования согласно графику в период с апреля 2019 по март 2027. При этом условия соглашения сформулированы таким образом, что она фактически не может быть выполнена из-за изменения модели рынка электроэнергии Украины с 01.07.2019, а также прекращения использования счетов со спецрежимом и прекращения деятельности облэнерго в качестве поставщика электроэнергии. Кроме того, график погашения задолженности составлен таким образом, что в первые 4 года она подлежит погашению только на сумму 4,7 млн. грн в месяц, а инфляционные потери подлежат выплате в 2027 году. Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Как сообщала "Страна", Крючков 15 апреля в 18:00 прилетел в Киев и сразу же отправился давать показания в НАБУ. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в получении $500 тысяч взятки.

На заседании 17 апреля Крючков рассказал, что к схеме вывода денег с госпредпиятий причастен армейский друг Порошенко. Крючков опроверг обвинения правоохранительных органов и рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

Напомним, 28 марта журналисты "Схем" опубликовали расследование о выводе средств с облэнерго. По данным журналистов Крючков, а также соратник президента, народный депутат Игорь Кононенко вместе с олигархами братьями Суркисами через компании-прокладки выводят средства за границу. Контрольные акции облэнерго принадлежат государству, но на самом деле ими управляют миноритарные акционеры Суркисы. В схеме задействован бизнесмен Дмитрий Крючков, который сбежал из Украины. С телефонных разговоров, полученных журналистами, известно, что Крючков отвозил в офис Кононенко наличные.