Представители Международного валютного фонда, прибывшие в Украину 21 мая в составе проверочной группы на две недели, прекратили свою работу уже на следующий день.

Об этом 22 мая сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает Интерфакс.

"МВФ, учитывая... роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию в Украине", - сказал он в ходе конференции "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня" в Киеве в среду.

"Сегодня (22 мая - прим. ред.) или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - ранее сообщил источник журналистов.

Как сообщала "Страна", 21 мая с делегацией Международного валютного фонда встретился Гройсман. На встрече также присутствовала министр финансов Украины Маркарова.

Отметим, что аналитики JP Morgan в своем прогнозе по поводу президентства Зеленского допускали, что Украина может не получить займов МВФ в 2019 году.