Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении экс-министра финансов и своего советника Александра Данилюка на должность секретаря СНБО. Об этом сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка, пишет LIGA.net.

По его словам, вопрос о назначении решен, а указ уже подписан. В скоро времени он будет опубликован. Возможно даже до конца сегодняшнего дня.

До назначения секретарем СНБО Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Таким образом, Александр Данилюк сменит уволенного с должности 19 мая Александра Турчинова.

Александр Данилюк. Фото: LIGA.net

По информации из открытых источников, Александр Данилюк в 2014 году был назначен экс-президентом Порошенко на должность представителя президента Украины в Кабмине. 25 сентября 2015 Порошенко назначил Данилюка заместителем главы Администрации президента Украины. 14 апреля 2016 года Данилюк был назначен министром финансов в новом правительстве Владимира Гройсмана. Однако 6 июня 2018 года Гройсман попросил Верховную Раду уволить Данилюка. 7 июня 2018 года за отставку главы Минфина проголосовали 254 депутата. Перед увольнением Данилюк резко критиковал правительство.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП. Он сделал также ряд других кадровых расстановок. "Страна" рассказывала, кто есть кто в новой Администрации президента.

Также мы писали, что не все кандидатуры Зеленского поддержали его решения. В частности, отказалась Елена Зеркаль. 22 мая Зеленский отменил свой же указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП.

Кроме того, сообщалось, что СБУ возглавит друг Зеленского Баканов. Его своим указом президент назначил первым замом главы ведомства, но после отставки Грицака фактически Баканов станет его и.о. Таким образом главе государства не придется проводить назначение через Раду.