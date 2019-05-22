Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич подал депутатское обращение – заявление в ГПУ, ГБР и СБУ Украины о совершении преступления экс-президентом Петром Порошенко и привлечения его к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook.

Речь идет о решении Петра Порошенко от 30 июня 2014 года выйти из режима перемирия, переговорного процесса и перейти к наступательной военной операции в Донбассе. "Пять лет назад по договоренности с Турчиновым мы вместе с Виктором Медведчуком были задействованы в организации переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе. По состоянию на 30 июня погибших было, по разным данным, 74-86, неофициально говорили о нескольких сотнях. Доллар был по 12, экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины. 23–27 июня состоялись две встречи контактной группы ОБСЕ-Украина-Россия с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Украину официально представлял Леонид Кучма, Россию - посол РФ в Украине Михаил Зурабов, в обсуждении принимала представитель ОБСЕ Хайди Тальявини. Те базовые договоренности, которых удалось достигнуть, могли бы стать основой для урегулирования конфликта", - написал парламентарий.

По его словам, 30 июня 2014 года Петр Порошенко принял решение выйти из режима перемирия и переговорного процесса и перейти к наступательной военной операции. "Последствия мы все знаем. Тысячи погибших – сколько точно, не знает никто. Экономика была уничтожена, люди стали беднее. После того, как Порошенко 5 лет назад принял это решение, я пообещал, что как только он прекратит пользоваться президентской неприкосновенностью, я буду обращаться в соответствующие инстанции, которые дадут правовую оценку его решению выйти из режима прекращения огня и дать команду Вооруженным силам Украины начать наступление. В своем заявлении в Государственное бюро расследований, СБУ и Генеральную прокуратуру я прошу дать правовую оценку его действиям", - сказал Нестор Шуфрич. Он также отметил, что решение о досудебном расследовании, согласно закону, должно быть принято в установленные законом сроки.

Фото: facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича

Как сообщала "Страна", ГПУ вызвала юриста Андрея Портнова на допрос, а он пообещал надеть "дело Майдана" на голову начальнику Управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку.

Ранее Портнов подал заявления о совершении Петром Порошенко преступлений, и они были зарегистрированы в ЕРДР. Портнов направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года (во время действий, связанных с осуществлением перехода корабельной группы ВМС ВСУ из Черного в Азовское море).