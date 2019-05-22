В течение последних дней на Закарпатье из-за ливней и паводков в ряде населенных пунктов затоплены улицы, один мост, 8 домов и 273 га сельхозугодий. Об этом говорится в сообщении от 22 мая пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате сильных осадков на территории Закарпатской области зафиксированы подтопления на территории Иршавского, Хустского и Виноградовского районов", - сказано в сообщении ГосЧС. Всего на территории области подтоплены 8 домовладений, 273 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также поврежден 1 мостовой переход и разрушено 230 метров берегоукреплений.

Местное издание Мукачево.net опубликовало фотографии затопленных домохозяйств и улиц.

Фото: mukachevo.net

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