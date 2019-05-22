На заседании в среду, 22 мая, Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление пишет "Укринформ".

В документе указано, что новая редакция правописания принимается "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".

Над новой редакцией украинского правописания работала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, а принять ее предложили представители Министерства образования и науки и Национальной академии наук Украины. Постановлением также признается утратившим силу пункт 1 постановления Кабмина с 1992 года по украинскому правописанию.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, новая редакция украинского правописания разработана на фундаменте украинской правописной традиции с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

Напомним, на заседании в среду, 22 мая, Гройсман заявил, что сегодня подает в Раду заявление об отставке.

Также мы писали, что сегодняшнее заседание Кабмина, на котором Гройсман объявил об отставке, продлилось всего 16 минут.