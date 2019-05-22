С 3-го по 5 июня в Киеве пройдет 16-й по счету футбольный турнир-мемориал памяти Валерия Лобановского. На стадионах сыграют молодежные сборные Украины, Кипра, Болгарии и Израиля.

Наша команда проведет свои матчи на НСК Олимпийский. Поединки турнира пройдут на главной арене страны впервые с 2003 года, передает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Расписание матчей Мемориала Валерия Лобановского:

Полуфиналы:

Израиль U-21 – Болгария U-21

3 июня. Киев. УТК им. Банникова. 15:00

Украина U-21 – Кипр U-21

3 июня. Киев. НСК Олимпийский. 18:00

Финал или матч за 3-е место:

5 июня. Киев. УТК им. Банникова. 15:00

Финал или матч за 3-е место в случае участия Украины:

5 июня. Киев. НСК Олимпийский. 18:00

Как сообщала "Страна", матч с "Шахтером" в Харькове может прояснить будущее тренерского штаба "Динамо". Александр Сопко отметил, что "Динамо" такой клуб, который должен постоянно выигрывать трофеи.

Отметим, что на новой форме Динамо сезона 2019/2020 будет автограф легендарного Валерия Лобановского.