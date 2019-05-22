В Киеве на "Олимпийском" и "Динамо" пройдет Мемориал Лобановского с участием четырех стран. Расписание матчей
С 3-го по 5 июня в Киеве пройдет 16-й по счету футбольный турнир-мемориал памяти Валерия Лобановского. На стадионах сыграют молодежные сборные Украины, Кипра, Болгарии и Израиля.
Наша команда проведет свои матчи на НСК Олимпийский. Поединки турнира пройдут на главной арене страны впервые с 2003 года, передает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Расписание матчей Мемориала Валерия Лобановского:
Полуфиналы:
Израиль U-21 – Болгария U-21
3 июня. Киев. УТК им. Банникова. 15:00
Украина U-21 – Кипр U-21
3 июня. Киев. НСК Олимпийский. 18:00
Финал или матч за 3-е место:
5 июня. Киев. УТК им. Банникова. 15:00
Финал или матч за 3-е место в случае участия Украины:
5 июня. Киев. НСК Олимпийский. 18:00
Как сообщала "Страна", матч с "Шахтером" в Харькове может прояснить будущее тренерского штаба "Динамо". Александр Сопко отметил, что "Динамо" такой клуб, который должен постоянно выигрывать трофеи.
Отметим, что на новой форме Динамо сезона 2019/2020 будет автограф легендарного Валерия Лобановского.