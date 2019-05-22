Один человек погиб в результате ДТП, в которое попал автобус с российскими туристами в итальянской провинции Тоскана. Об этом пишут СМИ Италии со ссылкой на местные экстренные службы.

Уточняется, что в автобусе из итальянского города Сиена во Флоренцию ехали не менее 50 россиян. По неизвестным пока причинам транспорт вылетел с дороги в овраг и перевернулся. В катастрофе погиб один человек, еще около 30 получили ранения. Как пишут местные СМИ, погибшая - это 40-летняя женщина-гид, которая сопровождала туристов. Ее тело извлекли из автобуса спасатели.

Фото: vigilfuoco.it

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