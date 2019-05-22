Глава Администрации президента Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, так как Администрация президента не является органом государственной власти и у Богдана отсутствуют властные поломочия. Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка в кулуарах Верховной Рады 22 мая.

"Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти в администрация нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые есть в аппарате", - сказал Рябошапка. Очевидно, что глава администрации, заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являются государственными служащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации абсолютно четкий – позиция главы администрации не подпадает под его пределы", - добавил он.

В то же время издание подчеркивает, что в п. 5 в. 2 Закона" Об очищении власти" говорится о том, что под люстрацию подпадает глава Администрации президента.

Напомним, что Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. По закону, он не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024 года).

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