После того как нардепы даже не внесли в повестку Верховной Рады рассмотрение законопроекта президента Владимира Зеленского о выборах, глава государства будет действовать по запасному плану. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передают "Украинские Новости".

Так, по его словам, у Владимира Зеленского подготовлено несколько планов, а то, какой будет избран, зависит от действий Верховной Рады.

"Мне нужно прийти и обсудить эти вопросы с президентом Украины. У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать планы А, B, C, которые у нас есть", - сказал Руслан Стефанчук.

По его словам, отказ внести в повестку дня законопроекты Зеленского свидетельствуют о начале политического кризиса. Также Стефанчук отметил, что данные документы - шаг Зеленского навстречу и попытка "вытащить Украину из мажоритарного подхода", хоть и не лучшая, передает "Украинская Правда".

"Мы за Избирательный кодекс, мы за открытые списки", – сказал Стефанчук, отметив, что со стороны нардепов не заметно "большое желание" принять Избирательный кодекс.

Также, по словам представителя президента в Раде, 21 мая, во время консультаций Зеленского с главами фракций, был достигнут именно такой компромисс, который был изложен в законопроекте президента.

"Я думаю, что будут еще проведены отдельные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока разговор нам не удается", – сказал Руслан Стефанчук. При этом он рассчитывает, что указ о роспуске Рады и назначении досрочных выборов будет опубликован завтра, 23 мая.

Напомним, "Страна" писала о том, что законопроект Зеленского о выборах предполагает барьер в 3%, отмену мажоритарки и закрытые списки.

Также "Страна" публиковала список, кто из фракций Верховной Рады провалил рассмотрение закона Зеленского о выборах.